Lisa Eder bei Sieg von Nika Prevc beste ÖSV-Dame

„Es war ein bissl schwieriger“, sagte Eder, die ihr volles Potenzial am Schanzentisch nicht ausspielen konnte. „Ich bin nicht ganz in die Hocke gekommen, morgen ist ein neuer Tag.“ Am Sonntag (3 Uhr MEZ) steht in Sapporo ein zweiter Bewerb auf dem Programm, der zugleich die Asientour nach Springen in Zhangjiakou und Zao beschließt.