Lisa Eder bei Sieg von Nika Prevc beste ÖSV-Dame

Drei Tage nach ihrem ersten Weltcupsieg hat Skispringerin Lisa Eder einen Podestplatz in Sapporo klar verpasst. Die Zao-Gewinnerin landete am Samstag in Japan auf dem siebenten Platz, auf das Stockerl fehlten der 24-jährigen Salzburgerin 14 Punkte.
Ihren zwölften Saisonsieg feierte die slowenische Weltcup-Dominatorin Nika Prevc vor der Kanadierin Abigail Strate (-5,5) und Anna Odine Ström (-19,1) aus Norwegen. Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher belegte den 16. Platz.
„Es war ein bissl schwieriger“, sagte Eder, die ihr volles Potenzial am Schanzentisch nicht ausspielen konnte. „Ich bin nicht ganz in die Hocke gekommen, morgen ist ein neuer Tag.“ Am Sonntag (3 Uhr MEZ) steht in Sapporo ein zweiter Bewerb auf dem Programm, der zugleich die Asientour nach Springen in Zhangjiakou und Zao beschließt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.