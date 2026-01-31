In der Stadt Villach grünt es das ganze Jahr über

Der Frühling in den Foliengewächshäusern der Stadt Villach startet bereits im Oktober. Denn dann werden die zarten Pflänzchen der Stiefmütterchen geliefert. „Wir topfen sie um und ziehen sie über die Wintermonate groß. Je nach Witterung werden die Stiefmütterchen Mitte bis Ende März ausgepflanzt“, erklärt Beatrice Dalecky vom Stadtgrün in Villach. Sie sorgt dafür, dass die Frühlingsboten bei besten Bedingungen aufwachsen.