In der Stadt Villach grünt es das ganze Jahr über

Leuchtendes Gelb, strahlendes Rot, sattes Violett – immer umgeben von saftigem Grün: In den Foliengewächshäusern der Draustadt warten Tausende bunte Frühlingsboten darauf, bald ausgesetzt zu werden
Der Frühling in den Foliengewächshäusern der Stadt Villach startet bereits im Oktober. Denn dann werden die zarten Pflänzchen der Stiefmütterchen geliefert. „Wir topfen sie um und ziehen sie über die Wintermonate groß. Je nach Witterung werden die Stiefmütterchen Mitte bis Ende März ausgepflanzt“, erklärt Beatrice Dalecky vom Stadtgrün in Villach. Sie sorgt dafür, dass die Frühlingsboten bei besten Bedingungen aufwachsen.
Mehr als 30.000 Frühlingsblüher – es werden auch Bellis und Vergissmeinnicht sowie Primeln gezogen – müssen dann von den fleißigen Händen in die unzähligen Beete der Stadt gesetzt werden. „Mit den Tulpen, deren Zwiebeln im Herbst ausgesetzt wurden, bilden sie den Frühlingsschmuck in der Stadt“, verrät Dalecky.
Grünpflanzen zieren Stadtbrücke
Unglaublich: Das Auspflanzen der Zigtausenden Blumen dauert nur etwa eine Woche. Neben dem Großziehen der Blumen kümmern sich die Stadtgärtner auch um Dekopflanzen und etwa 40 Fächerpalmen und andere Kübelpflanzen, die in den Gewächshäusern überwintern.
Die wunderschönen Grünpflanzen werden während der warmen Jahreszeit zum Beispiel wieder die Stadtbrücke zieren. Aber auch Olivenbäume und andere Grünpflanzen sind hier zu finden.
So wie zwei ganz besondere Mitarbeiter. Die Kater „Toulouse“ und „Lyon“ durchstreifen hier ihr Gebiet: „Sie sorgen dafür, dass wir keine Mäuseplage haben. Die Arbeit macht gleich mehr Spaß, wenn man von ihnen begrüßt wird“, schmunzelt Dalecky.
Gut zu wissen: Bürgerinnen und Bürger können sich ebenfalls Flächen für ihre Pflanzen anmieten! „Es passiert auch, dass wir Pflanzen geschenkt bekommen, weil sie ihren Besitzern zu groß geworden sind.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.