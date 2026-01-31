Vorteilswelt
Bunte Farben

In der Stadt Villach grünt es das ganze Jahr über

Kärnten
31.01.2026 17:00
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Leuchtendes Gelb, strahlendes Rot, sattes Violett – immer umgeben von saftigem Grün: In den Foliengewächshäusern der Draustadt warten Tausende bunte Frühlingsboten darauf, bald ausgesetzt zu werden

Der Frühling in den Foliengewächshäusern der Stadt Villach startet bereits im Oktober. Denn dann werden die zarten Pflänzchen der Stiefmütterchen geliefert. „Wir topfen sie um und ziehen sie über die Wintermonate groß. Je nach Witterung werden die Stiefmütterchen Mitte bis Ende März ausgepflanzt“, erklärt Beatrice Dalecky vom Stadtgrün in Villach. Sie sorgt dafür, dass die Frühlingsboten bei besten Bedingungen aufwachsen.

Mehr als 30.000 Frühlingsblüher – es werden auch Bellis und Vergissmeinnicht sowie Primeln gezogen – müssen dann von den fleißigen Händen in die unzähligen Beete der Stadt gesetzt werden. „Mit den Tulpen, deren Zwiebeln im Herbst ausgesetzt wurden, bilden sie den Frühlingsschmuck in der Stadt“, verrät Dalecky.

Grünpflanzen zieren Stadtbrücke
Unglaublich: Das Auspflanzen der Zigtausenden Blumen dauert nur etwa eine Woche. Neben dem Großziehen der Blumen kümmern sich die Stadtgärtner auch um Dekopflanzen und etwa 40 Fächerpalmen und andere Kübelpflanzen, die in den Gewächshäusern überwintern.

Die wunderschönen Grünpflanzen werden während der warmen Jahreszeit zum Beispiel wieder die Stadtbrücke zieren. Aber auch Olivenbäume und andere Grünpflanzen sind hier zu finden.

So wie zwei ganz besondere Mitarbeiter. Die Kater „Toulouse“ und „Lyon“ durchstreifen hier ihr Gebiet: „Sie sorgen dafür, dass wir keine Mäuseplage haben. Die Arbeit macht gleich mehr Spaß, wenn man von ihnen begrüßt wird“, schmunzelt Dalecky.

Lesen Sie auch:
Die Gartensaison kann beginnen. Salate und Radieschen warten auf die Aussaat.
Es grünt so grün
Mit diesem Grün gelingt der Start ins Gartenjahr
08.03.2025
Thuja ade:
Diese Gehölze bringen Leben in heimische Gärten
25.10.2025

Gut zu wissen: Bürgerinnen und Bürger können sich ebenfalls Flächen für ihre Pflanzen anmieten! „Es passiert auch, dass wir Pflanzen geschenkt bekommen, weil sie ihren Besitzern zu groß geworden sind.“

