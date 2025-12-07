SPÖ-Chef stellt strengen Asylkurs auf Prüfstand

Eigentlich wirkt SPÖ-Chef Daniel Fellner recht sicher, wenn es um seinen neuen Kurs in Sachen Asylwesen geht. Der Lavanttaler möchte ja strengere „Hausregeln“ für Asylwerber in Kärnten und fand damit schnell Anklang beim Koalitionspartner ÖVP. Nun will sich Fellner aber anscheinend noch einmal absichern.