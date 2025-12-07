Vorteilswelt
Daniel Fellner

SPÖ-Chef stellt strengen Asylkurs auf Prüfstand

Kärnten
07.12.2025 10:00
Die SPÖ Kärnten holt ein Stimmungsbild zur Asylpolitik ein.
Die SPÖ Kärnten holt ein Stimmungsbild zur Asylpolitik ein.

Die SPÖ Kärnten stimmt über Daniel Fellners strengere Asylpolitik ab. Offiziell geht es um Mitbestimmung – in Wahrheit aber auch um Rückendeckung.

Eigentlich wirkt SPÖ-Chef Daniel Fellner recht sicher, wenn es um seinen neuen Kurs in Sachen Asylwesen geht. Der Lavanttaler möchte ja strengere „Hausregeln" für Asylwerber in Kärnten und fand damit schnell Anklang beim Koalitionspartner ÖVP. Nun will sich Fellner aber anscheinend noch einmal absichern.

Daniel Fellner
SPÖ-Chef stellt strengen Asylkurs auf Prüfstand
