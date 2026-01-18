Denver nach Drama und Seattle im Conference Finale

Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks sind ihren Favoritenrollen in der NFL gerecht geworden und nur noch einen Sieg vom Einzug in die Super Bowl entfernt. Während Seattle am Samstag zu einem überlegenen 41:6 gegen San Francisco kam und alle Träume der 49ers auf ein Finale im eigenen Stadion zunichtemachte, musste Denver in einem dramatischen Duell mit den Buffalo Bills in die Verlängerung. Dort setzten sich die Broncos durch ein Field Goal mit 33:30 durch.