Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NFL

Denver nach Drama und Seattle im Conference Finale

US-Sport
18.01.2026 08:28
Denver-Quarterback Bo Nix
Denver-Quarterback Bo Nix(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Denver Broncos und die Seattle Seahawks sind ihren Favoritenrollen in der NFL gerecht geworden und nur noch einen Sieg vom Einzug in die Super Bowl entfernt. Während Seattle am Samstag zu einem überlegenen 41:6 gegen San Francisco kam und alle Träume der 49ers auf ein Finale im eigenen Stadion zunichtemachte, musste Denver in einem dramatischen Duell mit den Buffalo Bills in die Verlängerung. Dort setzten sich die Broncos durch ein Field Goal mit 33:30 durch.

0 Kommentare

Auf den Jubel folgte für die Broncos aber schnell ein Tiefschlag: Quarterback Bo Nix muss wegen einer Knöchelverletzung operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus. Mit Jarrett Stidham als Ersatz ist Denver im Conference Finale der AFC nächsten Sonntag gegen entweder die Houston Texans oder die New England Patriots erneut Gastgeber. Auch Seattle hat wieder Heimrecht, wenn es im Finale der NFC entweder gegen die Los Angeles Rams oder die Chicago Bears geht.

Bills vergaben Großchance
Nach Spielende gab Broncos-Chefcoach Sean Peyton bekannt, dass sich Nix im vorletzten Spielzug der Partie einen Knochen im Knöchel gebrochen habe. Schon am Dienstag soll Nix operiert werden. Der 25-Jährige war zuvor auf drei Touchdownpässe gekommen.

  Buffalo vergab in der Verlängerung eine große Chance auf den Sieg, bis Broncos-Verteidiger Ja‘Quan McMillian seinem Gegenspieler Brandin Cooks einen bereits gefangenen Ball noch entriss – eine Schlüsselszene. Die Bills schafften es angeführt von Quarterback Josh Allen zwar zum sechsten Mal in die Divisional Round der besten acht NFL-Teams, müssen aber weiter auf die erste Super-Bowl-Teilnahme seit 1994 warten.

In Seattle dagegen deutete früh alles in Richtung eines Heimsieges – schon mit der ersten Aktion der Partie gegen den Erzrivalen gingen die Seahawks in Führung. Den Kickoff der 49ers trug Rashid Shaheed über 95 Yards zum ersten Touchdown der Partie. Seahawks-Quarterback Sam Darnold warf den Ball lediglich 17 Mal, der Sieg für die Gastgeber stand zu keinem Zeitpunkt infrage. Runningback Kenneth Walker III erzielte gleich drei Touchdowns.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
198.187 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
114.295 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
108.194 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr US-Sport
NBA
Timberwolves: 55 Edwards-Punkte für Sieg zu wenig
NFL
Denver nach Drama und Seattle im Conference Finale
US-Medien berichten:
Jordan kassierte 40 Millionen Dollar für Interview
Sieg gegen Sharks
Tor nach 79 Tagen – Marco Kasper brach den Bann!
Overtime-Krimi
Auch Pöltls Raptors können Clippers nicht stoppen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf