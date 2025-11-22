Large family faces eviction during Advent

Last year, Mr. H. found exactly what he and his partner, Mrs. O., were looking for for themselves and their five children in the form of a "dream home to rent". A semi-detached house with a small garden where the youngest children, aged two, four and five, can play outside and the two teenagers, aged 15 and twelve, have enough space in their own room. They rented the property for a hefty 1500 euros a month.