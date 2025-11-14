Historisch! Fußballzwerg winkt WM-Quali-Sensation

Der Fußballzwerg Curacao steht vor einem historischen Moment: Nach einem beeindruckenden 7:0-Kantersieg gegen Bermuda geht das Team von Dick Advocaat als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Gruppe B der CONCACAF-Qualifikation. Für die Inselnation rückt die allererste WM-Teilnahme damit näher denn je.
Jamaika patzte dagegen beim 1:1 gegen Trinidad und Tobago und fiel auf Platz zwei zurück. Am Mittwoch kommt es nun zum direkten Duell Curacao gegen Jamaika – ein echter Endspiel-Showdown um das Ticket zur WM 2026. Curacao reicht dabei bereits ein Remis, um den „historischen Triumph“ fix zu machen.
Dämpfer für Honduras – Chaos-Gruppe C völlig offen
Einen Rückschlag musste hingegen Honduras hinnehmen: Der WM-Vierte von 2010 blamierte sich beim Gruppenletzten Nicaragua und verlor 0:2. Weil auch Costa Rica in Haiti mit 0:1 unterlag, ist in Gruppe C plötzlich alles möglich. Vor der finalen Runde haben gleich drei Teams Chancen auf den direkten Platz. Am Mittwoch empfängt Costa Rica die Honduraner, Haiti trifft auf Nicaragua.
Auch in Gruppe A fällt die Entscheidung im direkten Duell: Panama und Suriname gehen punktgleich (je 9) in den letzten Spieltag. Suriname hat nach dem 4:0 über El Salvador das bessere Torverhältnis, Panama gewann zuletzt 3:2 gegen Guatemala.
So läuft die Qualifikation
Nur die Gruppensieger lösen das direkte Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die beiden besten Zweiten der drei Gruppen müssen ins Playoff.
