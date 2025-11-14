Historisch! Fußballzwerg winkt WM-Quali-Sensation

Dämpfer für Honduras – Chaos-Gruppe C völlig offen

Einen Rückschlag musste hingegen Honduras hinnehmen: Der WM-Vierte von 2010 blamierte sich beim Gruppenletzten Nicaragua und verlor 0:2. Weil auch Costa Rica in Haiti mit 0:1 unterlag, ist in Gruppe C plötzlich alles möglich. Vor der finalen Runde haben gleich drei Teams Chancen auf den direkten Platz. Am Mittwoch empfängt Costa Rica die Honduraner, Haiti trifft auf Nicaragua.