Bitcoins-Trick bringt Waldviertler um Vermögen

Dass man „Anlageexperten“, die sich selbst über Facebook oder WhatsApp anbiedern und hohe Gewinne versprechen, mit Vorsicht begegnen sollte, ist mittlerweile bekannt. Dennoch haben solche Betrüger immer wieder Erfolg. Wie zuletzt im Waldviertel. Von einem 43-Jährigen ergaunerten sie ein Vermögen. Wie viel, wusste das Opfer bei Erstattung der Anzeige selbst gar nicht genau.