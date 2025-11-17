Idea from the mayor
Vienna now wants its own tariffs for locals only
Vienna's coffers are empty, prices are rising - and now Mayor Michael Ludwig is holding out the prospect of a model that could ease the burden on locals and make tourists pay more. But the EU is still standing in the way. Why the delicate project is now gaining momentum and why every Viennese should welcome it with open arms.
The discussions about so-called local tariffs were originally held at other altitudes - ski resorts want to offer cheaper tickets to their own residents and charge tourists more. Not possible, says the EU, which means it remains more expensive for everyone. Because these Austrian-first tickets would violate the EU ban on discrimination.
