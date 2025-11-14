Lando Norris: „Eine der wichtigsten Lektionen“

„Werde immer versuchen, meinen Standpunkt klarzumachen“

Norris habe jedoch gelernt, damit umzugehen und gestand, negative Kommentare in der Vergangenheit zu nah an sich herangelassen zu haben. „Sogar zu Beginn des Jahres war das noch so, und wahrscheinlich hat mich das nicht gerade positiv beeinflusst“, meinte der Brite. „Ich habe einfach gelernt, besser mit solchen Dingen umzugehen – nicht, indem ich mich nicht darum schere, denn ich möchte immer einen guten Eindruck hinterlassen. Ich möchte niemals unhöflich sein oder solche Dinge tun, aber ich werde immer versuchen, meinen Standpunkt klarzumachen und zu sagen, woran ich glaube.“