McLaren-Pilot offen

Lando Norris: „Eine der wichtigsten Lektionen“

Formel 1
14.11.2025 10:07
WM-Leader Lando Norris
WM-Leader Lando Norris(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)

„Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe: einfach sich selbst treu zu bleiben, Selbstvertrauen zu haben, an sich selbst zu glauben und seine Meinung zu sagen“, verriet Lando Norris im Rahmen des Brasilien-GPs darüber, wie er mit Kritik umgeht. 

„Es gibt immer irgendwelche Leute da draußen, die versuchen, dich runterzumachen. Ich schätze, das gehört dazu“, so der McLaren-Pilot. „Wir stehen auf einer großen Bühne, und da gibt es immer viele Leute, die gewisse Dinge sagen, um andere zu beeinflussen. Auch die Buhrufe – als Fahrer hörst du die und das ist natürlich nicht schön.“

„Werde immer versuchen, meinen Standpunkt klarzumachen“
Norris habe jedoch gelernt, damit umzugehen und gestand, negative Kommentare in der Vergangenheit zu nah an sich herangelassen zu haben. „Sogar zu Beginn des Jahres war das noch so, und wahrscheinlich hat mich das nicht gerade positiv beeinflusst“, meinte der Brite. „Ich habe einfach gelernt, besser mit solchen Dingen umzugehen – nicht, indem ich mich nicht darum schere, denn ich möchte immer einen guten Eindruck hinterlassen. Ich möchte niemals unhöflich sein oder solche Dinge tun, aber ich werde immer versuchen, meinen Standpunkt klarzumachen und zu sagen, woran ich glaube.“

Das Mindset dürfte in den vergangenen Wochen jedenfalls gepasst haben. In der Fahrer-Wertung überholte Norris seinen Teamkollegen Oscar Piastri und führt die WM nun mit 24 Punkten Vorsprung an. 

