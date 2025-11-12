McLaren-Teamchef bringt Red Bull in die Bredouille

Unumgänglich war der Tausch jedenfalls nicht, wie selbst Red Bulls Teamchef Laurent Mekies zugibt. „Natürlich spielte der frische Motor eine Rolle bei der Aufholjagd von Max. Aber wir lagen in Sachen Motoren im Plan, wir hätten die Saison ohne Motorwechsel durchfahren können“, so der Franzose. Zwar wird in dem Fall wohl kaum nachermittelt werden, Stella kündigte dennoch an, bei der FIA vorstellig zu werden, um ein präziseres Reglement zu verlangen.