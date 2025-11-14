Austrias Frauen verzücken auch auf Europa-Bühne

Riesenjubel mit den mitgereisten Fans. Auch Stefan Kenesei hüpfte mit. „Gab allen Anlass dazu“, lachte der Trainer von Austrias Frauen gestern bei der Heimreise vom 1:0-Sieg bei Anderlecht – womit die Tür in das Europa-Cup-Viertelfinale weit aufgestoßen wurde. „Aber das Rückspiel wird wohl genau so schwer.“
Violett zeigte sich auch gegen den belgischen Vizemeister bärenstark. „Wir haben leidenschaftlich und gut verteidigt, waren im Offensivspiel klar“, so Kenesei, den das Goldtor von Joker Sisic in der 86. Minute freute – und zwar mit einem gekonnten Schuss über die Torfrau hinweg. „Überlegt und schlau gemacht. Wir hatten gegen einen starken, anspruchsvollen Gegner schon davor die eine oder andere Chance.“ Etwa durch Triendl, die aus guter Position deutlich verzog, und Uka.
Rückspiel am Mittwoch
Der Blick der Veilchen, denen Vizepräsidentin Schmidt, Neo-Sportchef Wagner oder Ex-Teamchefin Fuhrmann gratulierten, geht bereits auf das Rückspiel kommenden Mittwoch. Da werden die Herren um Fischer, Dragovic, Eggestein und Coach Helm vorher im Fanshop Autogramme schreiben.
