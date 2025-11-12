Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finales Aus

Stripfing legt Zulassung zurück – verlässt 2. Liga

2. Liga
12.11.2025 17:57
Beim SV Stripfing gehen die Lichter aus …
Beim SV Stripfing gehen die Lichter aus …(Bild: Mario Urbantschitsch)

Der insolvente SV Stripfing hat die Zulassung für die 2. Liga freiwillig zurückgelegt und scheidet deshalb mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb in der zweithöchsten Spielklasse aus!

0 Kommentare

Das teilte die Bundesliga am Mittwoch mit. Alle bereits absolvierten Saisonspiele des SV Stripfing werden annulliert und aus der Wertung genommen, hieß es weiter. Das betreffe auch Spielerstatistiken, erhaltene Karten bleiben hingegen bestehen und werden weiter gewertet.

Lesen Sie auch:
Da hilft kein Plärren und kein Betteln – der SV Stripfing ist am Ende, nun ist auch ein ...
Aus und vorbei
Konkursverfahren über den SV Stripfing eröffnet!
10.11.2025

Anfang November waren zahlreiche Spieler nach ausständigen Gehaltszahlungen aus ihren laufenden Verträgen ausgestiegen. Am Montag wurde auf Antrag eines Gläubigers ein Konkursverfahren am Landesgericht Korneuburg eröffnet, wie der Kreditschutzverband KSV 1870 bekannt gegeben hatte.

Die Niederösterreicher hatten nach 13 Runden mit zehn Punkten den 13. Platz in der 16er-Liga belegt, wobei das jüngste Spiel gegen Amstetten bereits mit 0:3 strafverifiziert worden war.

Lesen Sie auch:
NÖFV-Präsident Hans Gartner
Krone Plus Logo
NÖFV-Boss Gartner:
„Stripfing hat uns lange Zeit ausgenutzt!“
04.11.2025

Lustenau der neue erste Verfolger St. Pöltens
Nutznießer des Stripfing-Rückzugs ist Austria Lustenau, das nur einen Punkt im direkten Duell geholt hatte und daher jetzt auch nur einen verlor – Tabellenführer St. Pölten und Admira Wacker hatten gegen Stripfing jeweils gewonnen.

Der Kampf um den Aufstieg ist nun noch etwas enger geworden. St. Pölten hat mit 25 Punkten nur einen mehr als der neue erste Verfolger Lustenau sowie auch die Admira und der FAC, der allerdings eine Partie mehr ausgetragen hat und nach der Länderspielpause spielfrei ist.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.528 mal gelesen
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
84.365 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.733 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
807 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr 2. Liga
Nach Ivanschitz-Abgang
Vienna-Präsident: „Da muss mehr herausschauen“
Finales Aus
Stripfing legt Zulassung zurück – verlässt 2. Liga
Nach knapp drei Jahren
Vienna trennt sich von Sportdirektor Ivanschitz!
Profi Willi Vorsager
„Dieser Verein hat im Fußball nichts verloren!“
Krone Plus Logo
Wirtschaftsprüfer:
„Karajica wird wieder Sicherheiten bringen müssen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf