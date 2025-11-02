Rapid-Ultras „grüßen“ mit spezieller Choreografie

Schon kurz vor dem Beginn des Spitzenspiels der 12. Runde gegen Sturm Graz ging es am Sonntag in Hütteldorf heiß her. Denn die Rapid-Ultras grüßten nicht nur die Gäste aus der Steiermark mit einer speziellen Choreografie.
„Im Auftrag für Rapid – im Zeichen des Indianers“, war im Block West auf einem riesigen Transparent in fetten Lettern zu lesen. Hintergrund: Die Rapid-Ultras nehmen damit Bezug auf ihr Wappen.
Mit Einlaufen der Akteure wurde es noch mit einer aufsehenerregenden Pryoeinlage ergänzt. Die Grundlage für ein heißes Match ist jedenfalls schon gelegt.
