Vor Spitzenspiel

Rapid-Ultras „grüßen“ mit spezieller Choreografie

Bundesliga
02.11.2025 17:24
Feuriger Auftakt in das Spitzenspiel zwischen Rapid und Sturm Graz.
Feuriger Auftakt in das Spitzenspiel zwischen Rapid und Sturm Graz.(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Schon kurz vor dem Beginn des Spitzenspiels der 12. Runde gegen Sturm Graz ging es am Sonntag in Hütteldorf heiß her. Denn die Rapid-Ultras grüßten nicht nur die Gäste aus der Steiermark mit einer speziellen Choreografie. 

„Im Auftrag für Rapid – im Zeichen des Indianers“, war im Block West auf einem riesigen Transparent in fetten Lettern zu lesen. Hintergrund: Die Rapid-Ultras nehmen damit Bezug auf ihr Wappen. 

Liga-Hit im TICKER
LIVE: Sturm nützt Rapid-Patzer fast zur Führung
02.11.2025

Mit Einlaufen der Akteure wurde es noch mit einer aufsehenerregenden Pryoeinlage ergänzt. Die Grundlage für ein heißes Match ist jedenfalls schon gelegt.

SteiermarkHütteldorf
Sturm Graz
Spitzenspiel
