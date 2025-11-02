Becker sollte Sinner coachen – dann kam das Urteil

Es war der Jänner 2022. Sinner, heute Nummer zwei der Welt und aktueller Wien-Sieger, wurde noch von Riccardo Piatti trainiert. Da stand Becker kurz davor, Sinners Coach zu werden. „Ich dachte, das sei ein Geheimnis“, schmunzelt Becker heute: „Ich habe nie darüber gesprochen. Aber ja, es stimmt. Zwei Monate später stand das Urteil des Londoner Gerichts an. Ich sagte zu Jannik: Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, also kann ich mich nicht festlegen. Aber ich wollte ihn nicht ohne Unterstützung dastehen lassen, also nannte ich ihm ein paar Namen von Trainer – einer davon war Darren Cahill. Für mich der Beste“, erklärte Becker. Cahill ist bis heute Sinners Coach. Und das nicht unerfolgreich.