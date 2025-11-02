Vorteilswelt
Er war kurz davor

Becker sollte Sinner coachen – dann kam das Urteil

Tennis
02.11.2025 09:52
Boris Becker (li.) wäre beinahe Trainer von Jannik Sinner geworden
Boris Becker (li.) wäre beinahe Trainer von Jannik Sinner geworden(Bild: AFP/APA/dpa/Annette Riedl, AP)

Das wäre ein spektakuläres Gespann geworden: Boris Becker stand kurz davor, Coach von Jannik Sinner zu werden. Dann aber kam das Gerichtsurteil. Und Becker musste, anstatt mit Sinner durch die Welt zu touren, ins Gefängnis.

Es war der Jänner 2022. Sinner, heute Nummer zwei der Welt und aktueller Wien-Sieger, wurde noch von Riccardo Piatti trainiert. Da stand Becker kurz davor, Sinners Coach zu werden. „Ich dachte, das sei ein Geheimnis“, schmunzelt Becker heute: „Ich habe nie darüber gesprochen. Aber ja, es stimmt. Zwei Monate später stand das Urteil des Londoner Gerichts an. Ich sagte zu Jannik: Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, also kann ich mich nicht festlegen. Aber ich wollte ihn nicht ohne Unterstützung dastehen lassen, also nannte ich ihm ein paar Namen von Trainer – einer davon war Darren Cahill. Für mich der Beste“, erklärte Becker. Cahill ist bis heute Sinners Coach. Und das nicht unerfolgreich.

„Ich war überzeugt, dass Jannik Sinner der Beste werden kann, sagt Becker: „Damals musste er noch am Aufschlag und an der Beinarbeit arbeiten, aber im Kopf war er schon außergewöhnlich.“

Boris Becker (ganz links) mit Jannik Sinner (Mitte) und ATP-Präsident Andrea Gaudenzi im ...
Boris Becker (ganz links) mit Jannik Sinner (Mitte) und ATP-Präsident Andrea Gaudenzi im November 2024 bei den ATP-Finals in Turin(Bild: AFP/APA/Marco BERTORELLO)

„Andere Lebensphase“
Becker selbst befinde sich „heute in einer anderen Lebensphase – die Familie wächst, ich habe ein neues Business aufgebaut. Ich möchte nicht mehr so viel unterwegs sein, und vielleicht wird mir die Rolle des Coaches allmählich zu eng“, betonte Becker.

(Bild: APA/dpa/Annette Riedl)

Boris Becker war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Insolvenzverwaltern Vermögenswerte verschwiegen hatte. Nach mehreren Monaten im Gefängnis wurde er im Dezember 2022 nach Deutschland abgeschoben. In seinem im September veröffentlichten Buch „Inside“ setzt sich Becker mit seiner Haftzeit auseinander.

