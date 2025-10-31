How long do you have to wait for an operation?

Thursday lunchtime in the governor's office in the Linz Landhaus. On Thomas Stelzer's desk is the party leaflet of the 55-year-old woman who did not receive treatment after an aortic rupture. The ÖVP politician picks up the paper and remains silent for a moment - a moment that shows that the woman's death is close to his heart. In an interview with the "OÖ-Krone" newspaper, he faces critical questions: What went wrong - and what needs to change now?