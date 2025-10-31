Interview with Stelzer
How long do you have to wait for an operation?
Upper Austria's Governor Thomas Stelzer (ÖVP) spoke to the "Krone" newspaper about the death of a woman for whom there was no help, how he intends to deal with the problems in our healthcare system as head of the province and whether he knows how long Upper Austrians currently have to wait for their surgery appointments.
Thursday lunchtime in the governor's office in the Linz Landhaus. On Thomas Stelzer's desk is the party leaflet of the 55-year-old woman who did not receive treatment after an aortic rupture. The ÖVP politician picks up the paper and remains silent for a moment - a moment that shows that the woman's death is close to his heart. In an interview with the "OÖ-Krone" newspaper, he faces critical questions: What went wrong - and what needs to change now?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.