Wörthersee-Hotelierin kämpft gegen Abwärtstrend

Die Tourismus-Statistik für diesen Sommer ist da: In Österreich stieg die Zahl der Übernachtungen um 2,1 Prozent auf 74,1 Millionen. Kärnten und Niederösterreich sind die einzigen Bundesländer, die hingegen ein Minus hinnehmen mussten. Nun wollen Hoteliers der Wörthersee-Gemeinde Velden die Tourismus-Werbung selbst in die Hand nehmen.
Die meisten Urlauber, die Österreich besuchen, kommen aus Deutschland (48,6 Millionen), auch viele Holländer (9,7 Millionen) sind gerne bei uns auf Urlaub. Die einzigen Bundesländer, die in diesem Sommer Minuszahlen geschrieben haben, sind Kärnten und Niederösterreich (siehe Grafik unten). In Kärnten sanken die Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent – und das, obwohl Kärnten das einzige Bundesland Österreichs ist, das seit den Rekordzahlen im Sommer 2022 immer Minuszahlen schrieb.
