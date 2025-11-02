Wörthersee-Hotelierin kämpft gegen Abwärtstrend

Die meisten Urlauber, die Österreich besuchen, kommen aus Deutschland (48,6 Millionen), auch viele Holländer (9,7 Millionen) sind gerne bei uns auf Urlaub. Die einzigen Bundesländer, die in diesem Sommer Minuszahlen geschrieben haben, sind Kärnten und Niederösterreich (siehe Grafik unten). In Kärnten sanken die Zahlen gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent – und das, obwohl Kärnten das einzige Bundesland Österreichs ist, das seit den Rekordzahlen im Sommer 2022 immer Minuszahlen schrieb.