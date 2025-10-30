Glasner nach Sensation: „Das ist respektlos“

Kritik gibt’s – vor allem von den „Reds“-Fans – an der „schwachen“ Aufstellung von Slot, Glasner sieht das jedoch ganz anders. „Ich habe Joe Gomez mit ihnen die Champions League und die Premier League gewinnen sehen. Ich habe Wataru Endo viele Spiele für Japan bestreiten sehen. Ich habe Alexis Mac Allister gesehen; er gewann die Weltmeisterschaft mit Argentinien. Ich habe Kerkez gesehen, der 40 Millionen Pfund gekostet hat. Ich habe Chiesa gesehen, der für Italien gespielt hat“, spricht der Österreicher die prominenten Spieler an, die am Mittwoch bei Liverpool zum Einsatz kamen. „Ich denke, es wäre respektlos, das zu sagen. Jeder, der dieses Wappen trägt, hat Qualität.“