Glasner nach Sensation: „Das ist respektlos“

Er hat es schon wieder getan! Oliver Glasner kickte am Mittwochabend mit Crystal Palace im Achtelfinale des englischen Ligacups Lieblingsgegner Liverpool aus dem Turnier. Von einer B-Elf beim Gegner will er nichts wissen: „Das ist respektlos gegenüber allen Spielern.“
Insgesamt zehn Änderungen nahm Liverpool-Trainer Arne Slot nach der 2:3-Niederlage gegen Brentford am Samstag vor. Und das ging mächtig in die Hose! Das in der laufenden Meisterschaft auf Platz zehn rangierende Palace hatte Liverpool bereits zu Saisonbeginn im Community Shield in Wembley im Elferschießen bezwungen und in der Premier League Ende September zu Hause mit einem 2:1-Sieg nachgelegt. Am Mittwoch machte man das Triple gegen eine Rotations-Elf aus Liverpool perfekt, siegte überraschend klar mit 3:0.
Hier die Highlights der Partie:
Kritik gibt’s – vor allem von den „Reds“-Fans – an der „schwachen“ Aufstellung von Slot, Glasner sieht das jedoch ganz anders. „Ich habe Joe Gomez mit ihnen die Champions League und die Premier League gewinnen sehen. Ich habe Wataru Endo viele Spiele für Japan bestreiten sehen. Ich habe Alexis Mac Allister gesehen; er gewann die Weltmeisterschaft mit Argentinien. Ich habe Kerkez gesehen, der 40 Millionen Pfund gekostet hat. Ich habe Chiesa gesehen, der für Italien gespielt hat“, spricht der Österreicher die prominenten Spieler an, die am Mittwoch bei Liverpool zum Einsatz kamen. „Ich denke, es wäre respektlos, das zu sagen. Jeder, der dieses Wappen trägt, hat Qualität.“
Nächster Top-Gegner wartet
Fest steht: Auf Glasner und Co. wartet im Viertelfinale der nächste Top-Gegner. Dann geht es auswärts gegen den aktuellen Premier-League-Tabellenführer Arsenal. Auch wenn man vor vier Tagen in der Liga mit 0:1 beim Spitzenteam verlor, für die Elf von Oliver Glasner scheint aktuell nichts unmöglich zu sein …
