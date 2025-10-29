Real Madrid fordert Schadensersatz von UEFA

Urteil nicht rechtskräftig

Die Berufung dagegen wurde nun abgewiesen, wobei das Gericht hinzufügte, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig sei und vor der Ersten Kammer des Obersten Gerichtshofs Berufung eingelegt werden könne. „Dieses Urteil ebnet den Weg für erhebliche Schadenersatzforderungen zur Kompensation der dem Verein entstandenen Schäden“, hieß es in einer Mitteilung von Real Madrid. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamkapitän David Alaba gehörte von Beginn an zu den prominentesten Verfechtern der Super League und kämpft – mittlerweile als einziger offizieller Unterstützer unter Europas Topklubs – an juristischer Front weiter.