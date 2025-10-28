Anachronistischer Versuch | Totgespart

Totgespart. So viel muss jetzt wirklich klar sein: Die Zeit des politischen Blabla ist vorbei! In der heutigen „Krone“-Ausgabe sind die wichtigsten Punkte aufgelistet. So müssen die politischen Verantwortungsbereiche endlich geklärt werden, Gesundheitskasse und Ärztekammer ihren ewigen Zwist beenden, die Kassenleistungen vereinheitlicht, die Patientenlenkung professionalisiert werden. Vor allem aber muss das Betten-, Personal- und Datenmanagement auf einen zeitgemäßen Standard gebracht werden, damit die Herumtelefoniererei um freie Betten und OP-Teams wie im Rohrbacher Fall endlich der Vergangenheit angehören. Denn immer mehr Menschen haben das Gefühl, das Gesundheitssystem werde totgespart – mit lebensgefährlichen Folgen für die Patienten.