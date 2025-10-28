„Auf dem Feld haben wir die besseren Karten“

„Wenn ich wetten müsste, würde ich auf mich setzen“, lacht Florian Bierbaumer, angesprochen auf eine mögliche Doping-Kontrolle nach dem heutigen EM-Finale von Österreichs Footballern gegen Finnland. Der Tight End der Vienna Vikings musste nach den beiden Endspiel-Niederlagen der Wiener in der European League of Football 2024 und 2025 jeweils in den Becher pinkeln. „Wenn sie wieder einen rausholen, werd’s wohl ich sein“, nimmt er es mit Humor.