„Auf dem Feld haben wir die besseren Karten“

Österreichs Footballer wollen erneut Geschichte schreiben. Nach dem ersten Triumph über Deutschland im Halbfinale der Europameisterschaft, will man am Dienstag gegen Finnland den EM-Titel von 2023 verteidigen. Ein Spieler setzt dabei nicht nur auf Gold für Rot-Weiß-Rot, sondern auch darauf, dass ausgerechnet er zur Dopingkontrolle wird gehen müssen.
„Wenn ich wetten müsste, würde ich auf mich setzen“, lacht Florian Bierbaumer, angesprochen auf eine mögliche Doping-Kontrolle nach dem heutigen EM-Finale von Österreichs Footballern gegen Finnland. Der Tight End der Vienna Vikings musste nach den beiden Endspiel-Niederlagen der Wiener in der European League of Football 2024 und 2025 jeweils in den Becher pinkeln. „Wenn sie wieder einen rausholen, werd’s wohl ich sein“, nimmt er es mit Humor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.