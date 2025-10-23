Die ganze Welt fliegt uns aktuell um die Ohren

Das Grazer esc-Medienkunstlabor ist nicht am Puls der Zeit, sondern dieser weit voraus. Das beweist es auch mit der Ausstellung „Out of Control Part II“, in der sich 17 künstlerische Positionen mit den Möglichkeiten, Vorteilen und Auswüchsen der Künstlichen Intelligenz auseinandersetzen. Und auch wenn uns diese Entwicklungen aktuell um die Ohren fliegen, liegt den Künstlerinnen und Künstlern nichts an Panikmache, sondern sie plädieren vielmehr für ein genaueres Hinschauen und kritisches Hinterfragen.