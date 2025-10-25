Süße burgenländische Maroni stehen hoch im Kurs

International anerkannte Experten

„Die Kastanienbäume mit den imposanten Kronen und den meterdicken Stämmen hier sind zwischen 350 und 500 Jahre alt. Nachdem sie in regelmäßigen Reihen wachsen, ist anzunehmen, dass sie einst gepflanzt wurden. Ob sie schon aus der Römerzeit stammen oder erst von den Zisterziensermönchen, die hier vom 12. bis 15. Jahrhundert im Kloster lebten, gesetzt wurden, ist nicht überliefert. Fakt ist jedoch, dass Kastanien den gleichen Stellenwert hatte wie Getreide. Deshalb werden sie auch das Brot der Armen genannt“, sagen Kastanien-Expertin Herta und Stefan Pichler aus Klostermarienberg.