„Beschämend!“ Aufregung nach Fan-Ausschluss

UEFA verweist auf lokale Behörden

Die UEFA verwies auf die Zuständigkeit der lokalen Behörden. „Die UEFA möchte, dass die Fans in einer sicheren und einladenden Umgebung reisen und ihre Mannschaft unterstützen können“, hieß es. Deshalb seien Klubs und die zuständigen Behörden aufgerufen, sich auf die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu einigen, um dies zu ermöglichen.