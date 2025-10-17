„Beschämend!“ Aufregung nach Fan-Ausschluss

Nach Bekanntwerden des Ausschlusses von Fans von Maccabi Tel Aviv vom Europa-League-Gastspiel des Klubs am 6. November bei Aston Villa hat Großbritanniens Premierminister Keir Starmer diese Maßnahme der verantwortlichen Sicherheitsberatungsgruppe (SAG) kritisiert.
„Das ist die falsche Entscheidung“, schrieb der 63-Jährige beim Portal X (vormals Twitter). „Wir werden Antisemitismus auf unseren Straßen nicht tolerieren.“ Aufgabe der Polizei sei es, „dafür zu sorgen, dass alle Fußballfans das Spiel genießen können, ohne Angst vor Gewalt oder Einschüchterung haben zu müssen.“
Davor hatte Israels Außenminister Gideon Saar die Ankündigung als „beschämende Entscheidung“ bezeichnet. Ich fordere die britischen Behörden auf, „diese feige Entscheidung rückgängig zu machen“, schrieb der Politiker in Bezug auf die Bedenken der Polizei der West Midlands hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit.
UEFA verweist auf lokale Behörden
Die UEFA verwies auf die Zuständigkeit der lokalen Behörden. „Die UEFA möchte, dass die Fans in einer sicheren und einladenden Umgebung reisen und ihre Mannschaft unterstützen können“, hieß es. Deshalb seien Klubs und die zuständigen Behörden aufgerufen, sich auf die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu einigen, um dies zu ermöglichen.
Zuletzt gab es immer wieder bei Sportereignissen mit israelischer Beteiligung propalästinensische Proteste. Hintergrund ist Israels Vorgehen im Gazastreifen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.