Alles blau: Maritime Magie im Hafen der Hansestadt

Das Meer liegt eine rund 100 km lange Fahrt auf der Elbe entfernt – und doch vermag es Hamburg immer wieder, dieses spezielle Gefühl der Freiheit in mir auszulösen, das ich sonst nur auf hoher See verspüre. Dieses Mal bin ich hier, um Europas größtes Kreuzfahrt-Festival – die Cruise Days, die alle zwei Jahre in Hamburg stattfinden – in seiner zehnten Auflage zu besuchen.