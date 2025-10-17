Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dem Meer ganz nah

Alles blau: Maritime Magie im Hafen der Hansestadt

Europa-Reisen - Alles zu den Top-Urlaubszielen
17.10.2025 10:20
Das Lichtkunstwerk Blue Port Hamburg taucht den Hafen abends in ein besonderes maritimes Licht.
Das Lichtkunstwerk Blue Port Hamburg taucht den Hafen abends in ein besonderes maritimes Licht.(Bild: CHLietzmann)

Blau, imposant und viele Schiffe: Wenn die Hamburg Cruise Days den Hafen im maritimen Licht erstrahlen lassen, zieht es Kreuzfahrtfans in die Stadt an der Elbe, in der sich ein Besuch immer lohnt.

0 Kommentare

Das Meer liegt eine rund 100 km lange Fahrt auf der Elbe entfernt – und doch vermag es Hamburg immer wieder, dieses spezielle Gefühl der Freiheit in mir auszulösen, das ich sonst nur auf hoher See verspüre. Dieses Mal bin ich hier, um Europas größtes Kreuzfahrt-Festival – die Cruise Days, die alle zwei Jahre in Hamburg stattfinden – in seiner zehnten Auflage zu besuchen.

Stadt-Tour und dann in den blauen Hafen
Acht Schiffe haben ihre Routen so geplant, dass sie Teil dieses besonderen Spektakels im Hamburger Hafen sind. Bevor es losgeht, treffe ich Guide Tomas zu einem Rundgang durch die Innenstadt, bei dem ich – obwohl schon oft hier gewesen – viel Neues erfahre.

Wir machen einen kurzen Stopp im Internationalen Maritimen Museum, im Innenhof des Rathauses und auf der Terrasse der Elbphilharmonie. Nach einem Abendessen im Fischrestaurant bringt mich eine historische Barkasse in den ganz in blaues Licht getauchten Hafen zum ersten Höhepunkt: der atmosphärischen Inszenierung des Schiffs „Vasco da Gama“ inklusive Feuerwerk – beeindruckend.

Guide Tomas Kaiser begeisterte bei der Stadtführung zu Fuß und per Rad mit seinem Wissen.
Guide Tomas Kaiser begeisterte bei der Stadtführung zu Fuß und per Rad mit seinem Wissen.(Bild: Mario Aberl)
Der Grüne Bunker ist Wahrzeichen für das junge Hamburg.
Der Grüne Bunker ist Wahrzeichen für das junge Hamburg.(Bild: Mario Aberl)

Die Hansestadt per Rad erkunden
Tags darauf treffe ich Tomas wieder, um die Stadt mit dem Rad zu erkunden. Es geht durch St. Pauli, über eine „schlafende“ Reeperbahn, später nach Blankenese, zu schönen Häusern und mondänen Villen.Eine gehörte früher dem verstorbenen Modezaren Lagerfeld. Zurück geht es entlang der Elbe, beim Elbstrand und dem bekannten Restaurant Strandperle vorbei. 

Was besonders positiv auffällt: die vielen grünen Oasen in der Hansestadt. Den späten sonnigen Nachmittag nutze ich, wie unzählige andere Besucher, zum Erkunden der Flaniermeile zwischen Landungsbrücken und „Elphi“, mit Ständen von Reedereien - außerdem werden Kulinarisches, Kulturelles und Musik geboten.

Trubel auf der Flaniermeile im Bereich der Elbphilharmonie.
Trubel auf der Flaniermeile im Bereich der Elbphilharmonie.(Bild: Mario Aberl)

Große Schiffsparade und imposantes Feuerwerk
Um 21 Uhr ist es so weit: Von den Elbpanorama-Terrassen aus, in einer Höhe von rund 100 Metern, darf ich die große Parade, bei der fünf Kreuzfahrtschiffe – von TUI, Aida, MSC, nicko cruises und Plantours – auf der Elbe defilieren, ansehen. Ein einmaliges Erlebnis.

Großes Feuerwerk im Hafen anlässlich der 10. Hamburg Cruise Days.
Großes Feuerwerk im Hafen anlässlich der 10. Hamburg Cruise Days.(Bild: Hamburg Cruise Days/Matthias Plander)

Der Hafen, von Elbphilharmonie über Containerkräne und Musicaltheater, wieder im blauen Antlitz. Während die Schiffe durch den Hafen promenieren, lassen sie stolz ihre Hörner ertönen. Gekrönt wird alles durch ein mehrminütiges, fulminantes und noch größeres Feuerwerk als am Vortag.

Bei der größten Modelleisenbahn der Welt
Drei der Schiffe machen sich schon heute wieder auf den Weg ihrer weiteren Routen. Und auch für mich heißt es einen Tag später – nach einem Besuch im Miniatur Wunderland, mit der weltgrößten Modelleisenbahn sowie der immersiven Ausstellung Port des Lumières - langsam Abschied nehmen.

Informationen

Allgemeine Auskünfte:

  • zu Deutschland: germany.travel 
  • zu Hamburg: hamburg-tourism.de
  • Hamburg Cruise Days: hamburgcruisedays.de

Hotel-Empfehlung:

  • 25hours Hotel HafenCity: 25hours-hotels.com

Tipps:

  • Guide Tomas Kaiser: tomas-kaiser.hamburg
  • Fahrradverleih: hhcitycycles.de
  • Miniatur Wunderland: miniatur-wunderland.de
  • Int. Maritimes Museum: www.imm-hamburg.de
  • Portes de Lumières: port-lumieres.com/de

Restaurant-Empfehlungen:

  • Pesca – Theatre of Fish: pesca.restaurant/de
  • Zum Alten Lotsenhaus: zum-alten-lotsenhaus.de

Die nächsten Cruise Days finden wieder in zwei Jahren (17. bis 19. 9. 2027) statt. Man muss aber nicht so lange warten, um die Stadt zu besuchen. Nächstes Jahr wird wieder Hafengeburtstag gefeiert und ein Städtetrip geht immer. Denn in Hamburg und seinem Hafen wird man stets mit einem „Moin“ herzlichst empfangen!

Porträt von Mario Aberl
Mario Aberl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Star-Auflauf
Glamour-Alarm: Die Vienna Awards glänzen wieder
Stärkt den Rücken
Beckenbodentraining: Einfache Übungen für zu Hause
Folge von Donnerstag
Fit im Sitzen: Der Sesseltag mit Philipp
Trauer um Jack White (im Bild mit Ex-Frau Rafaella), der Welthits „Gloria“ und „Self Control“, ...
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
Hatten Spaß am Set und bei der Premiere: Pizzera, Jaus und Schneider
Sie hat lange gelacht
Pizzera über Sexszene mit Silvia Schneider
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.193 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.420 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.802 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Europa-Reisen - Alles zu den Top-Urlaubszielen
Dem Meer ganz nah
Alles blau: Maritime Magie im Hafen der Hansestadt
Polens Metropole
Krakau: Alte Stadt mit jungem Flair
„Krone“-Kommentar
Der Winter steht vor der Tür!
DOLOMITEN & GARDASEE
Wellness im Einklang mit den Elementen
Deals, Infos, Service
Mit Newsletter „Reisezeit“ tolle Urlaube gewinnen!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf