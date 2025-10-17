20 Spiele gesperrt! Kicker attackierte Schiri

Mega-Sperre! Ein Kicker im Kärntner Fußball-Unterhaus attackierte in der 1. Klasse West einen Schiedsrichter, wurde nun für 20 Partien aus dem Verkehr gezogen. In der Kärntner Liga leistete sich ein Sportboss einen Fauxpas, muss dafür nun tief ins Börserl greifen.
Eine Mega-Sperre fasste Baldramsdorfs Kenan Buljina aus! Für ganze 20 Spiele wurde der Bosnier vom Strafausschuss des Kärntner Fußballverbandes aus dem Verkehr gezogen. „Eigentlich noch zu wenig! So einer darf normal nie mehr auf den Platz“, meint Schiedsrichter Erich Kaiser, der in der 1. Klasse West das Duell zwischen Ainet und Baldramsdorf leitete.
