20 Spiele gesperrt! Kicker attackierte Schiri

Eine Mega-Sperre fasste Baldramsdorfs Kenan Buljina aus! Für ganze 20 Spiele wurde der Bosnier vom Strafausschuss des Kärntner Fußballverbandes aus dem Verkehr gezogen. „Eigentlich noch zu wenig! So einer darf normal nie mehr auf den Platz“, meint Schiedsrichter Erich Kaiser, der in der 1. Klasse West das Duell zwischen Ainet und Baldramsdorf leitete.