Umstrukturierung bei den Stadtwerken Wolfsberg

Konkret wechseln die Stadtwerke in mehreren Schritten in die neue Rechtsform. Auch Bürgermeister Alexander Radl sieht diese Umstrukturierung, die vom Gemeinderat 2025 beschlossen wurde, äußerst positiv: „Das Finanzamt und zuständige Behörden geben grünes Licht. Ich bin zuversichtlich, dass wir am richtigen Weg sind.“