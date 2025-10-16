„Ausgezeichnete“ Piste: Grünes Licht für Auftakt!

Nach der Schneekontrolle am Donnerstag durch den Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS) steht dem traditionellen Weltcup-Opening am 25. und 26. Oktober auf dem Rettenbachgletscher nichts mehr im Weg.
FIS-Renndirektor Markus Mayr (Damen Technik) gab grünes Licht für die beiden ersten Rennen der Saison 2025/26.
„Die Piste ist bereits eine Woche vor dem Auftakt in ausgezeichnetem Zustand. Die Verantwortlichen haben sehr gute Arbeit geleistet, es fehlt nur noch der letzte Feinschliff. Somit können wir uns auf ein spannendes Rennwochenende freuen“, schilderte Mayr.
