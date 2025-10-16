Vorteilswelt
Gefahr für Insassen

Schweißnähte gerissen: China-Auto versagt im Crash

Motor
16.10.2025 06:00

Autos aus China haben sich den Ruf erarbeitet, in den Euro-NCAP-Crashtests durch die Bank gut abzuschneiden. In der aktuellen Testrunde scheint ein Fabrikat aber in schlechte alte Zeiten zurückzufallen. Insgesamt wurden diesmal 13 Fahrzeuge getestet.

Ein neues Fahrzeug aus China hat bei Euro NCAP enttäuscht: Der Dongfeng Box, ein günstiger Elektro-Kompaktwagen der Dongfeng Motor Corporation, erzielte lediglich drei von fünf Sternen.

ÖAMTC-Techniker Thomas Hava: „Im Frontalcrash gegen ein anderes Auto versagten mehrere Schweißverbindungen der Karosseriestruktur. Das ist ein ernstes Problem, denn die daraus folgende Deformation der Fahrgastzelle kann eine massive Gefahr für die Insassen darstellen.“ Entdeckt wurde das Problem beim Crashtest gegen eine mobile Barriere, simuliert wurde dabei ein Zusammenstoß mit einem anderen Auto bei 50 km/h. Hava geht davon aus, dass die Gefahr von tödlichen Verletzungen bei höherem Tempo massiv ansteigen würde.

Auch Türverriegelung öffnet sich nicht
Abgesehen davon wurden zwei weitere Probleme festgestellt: Nach dem Aufprall im beschriebenen Szenario öffnete sich die automatische Türverriegelung nicht, was Rettungskräfte im Ernstfall entscheidende Sekunden kosten könnte. „Außerdem baute der Airbag zu wenig Druck auf, was im Test dazu führte, dass der Kopf des Dummies das Lenkrad berührte – und auch das Fehlen eines Schutzes, der beim Seitenaufprall verhindert, dass der Fahrer gegen die Tür auf der Beifahrerseite geschleudert wird, muss bemängelt werden“, fasst der Experte zusammen.

Der Dongfeng Box erzielte mit drei Sternen ein schwaches Ergebnis.
Der Dongfeng Box erzielte mit drei Sternen ein schwaches Ergebnis.(Bild: ÖAMTC)

Sein Fazit: „Im Vergleich zu anderen kleinen E-Autos zeigt sich der Box deutlich schwächer: Modelle wie BYD Dolphin Surf, MINI Cooper E, Lynk & Co 02 sowie die neuen Renault 4 und 5 erzielten vier oder fünf Sterne – ein klares Zeichen für die Sicherheitslücke beim Dongfeng Box.“

E-Auto aus den USA mit fünf Sternen, Chery bessert nach
Der Rest der getesteten Fahrzeuge konnte weitestgehend überzeugen. Positiv hervorzuheben: Der Cadillac Optiq, ein kompaktes Elektro-SUV, konnte mit fünf Sternen und durchwegs guten Ergebnissen punkten – keine Selbstverständlichkeit für ein Fahrzeug aus US-Produktion. Fünf Sterne gab es ferner für Audi Q3, BMW X3, Hongqi EHS5, IM IM5, Mazda 6e und MG MGS6 EV, vier Sterne erreichte der DS N°8.

Ein spezieller Fall ist die Baureihe Tiggo des chinesischen Herstellers Chery: Nachdem bei früheren Tests Probleme mit dem Kopfschutz von Kindern in verschiedenen Seitenaufprall-Szenarien festgestellt und von ÖAMTC und Euro NCAP bemängelt wurden, wurde das System überarbeitet. Die erneute Prüfung bestätigte die Verbesserung – die Modelle Tiggo 7 und Tiggo 8 erhielten nun – genau wie die baugleichen Ebro s700 und s800 – jeweils fünf Sterne.

Das belegt erneut, wie schnell chinesische Hersteller auf Anforderungen reagieren können – die schon sprichwörtliche China speed.

Gesamtergebnisse der aktuellen Testreihe

Fahrzeug

Bewertung

Audi Q3

★★★★★

BMW X3

★★★★★

Cadillac Optiq

★★★★★

CHERY TIGGO 7 (Neubewertung)

★★★★★

CHERY TIGGO 8 (Neubewertung)

★★★★★

Dongfeng BOX

★★★☆☆

DS N°8

★★★★☆

EBRO s700

★★★★★

EBRO s800

★★★★★

Hongqi EHS5

★★★★★

IM IM5

★★★★★

Mazda 6e

★★★★★

MG MGS6 EV

★★★★★

 

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Mit früheren Knallbüchsen á la Jiangling Landwind, der sich 2007 im Crashtest in seine Einzelteile auflöste, ist der Dongfeng Box nicht zu vergleichen. Drei Sterne erzielte u.a. auch der Dacia Bigster.

