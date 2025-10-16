Schweißnähte gerissen: China-Auto versagt im Crash

Auch Türverriegelung öffnet sich nicht

Abgesehen davon wurden zwei weitere Probleme festgestellt: Nach dem Aufprall im beschriebenen Szenario öffnete sich die automatische Türverriegelung nicht, was Rettungskräfte im Ernstfall entscheidende Sekunden kosten könnte. „Außerdem baute der Airbag zu wenig Druck auf, was im Test dazu führte, dass der Kopf des Dummies das Lenkrad berührte – und auch das Fehlen eines Schutzes, der beim Seitenaufprall verhindert, dass der Fahrer gegen die Tür auf der Beifahrerseite geschleudert wird, muss bemängelt werden“, fasst der Experte zusammen.