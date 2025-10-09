Vorteilswelt
3:4 gegen Flames

NHL-Finalist Edmonton startet mit Pleite in Saison

Eishockey
09.10.2025 10:26
Die Edmonton Oilers mussten sich den Calgary Flames geschlagen geben.
Die Edmonton Oilers mussten sich den Calgary Flames geschlagen geben.(Bild: AFP/CODIE MCLACHLAN)

Die Edmonton Oilers sind mit einer Niederlage in die neue Saison der National Hockey League (NHL) gestartet. Der Finalist der vergangenen Spielzeit zog am Mittwoch vor eigenem Publikum trotz 3:0-Führung und des 400. NHL-Treffers von Leon Draisaitl gegen die Calgary Flames mit 3:4 nach Penaltyschießen den Kürzeren.

Ebenfalls nach Penaltyschießen verloren die Vegas Golden Knights mit 5:6 gegen die Los Angeles Kings.

