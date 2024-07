Neues europäisches Bezahlsystem Wero gestartet

Mit Wero ist am Dienstag ein neues europäisches Bezahlsystem gestartet, das US-Platzhirschen wie PayPal, Mastercard und Visa Paroli bieten soll. Die digitale Geldbörse soll in Deutschland etwa bei den meisten Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken Zahlungen in Echtzeit ermöglichen.