Doppelpack! Messi schießt Miami in MLS-Play-offs

Historischer Treffer
Fußball-Superstar Lionel Messi hat mit zwei Toren und einer Vorlage den Play-off-Platz von Inter Miami in der Major League Soccer fixiert. Durch das 4:0 (1:0) beim New York City FC kann das Team des argentinischen Weltmeisters in der Eastern Conference mit 55 Punkten nicht mehr von einem der Ränge für die K.-o.-Runde verdrängt werden.
Für Messi (74., 86.) waren es die Treffer 23 und 24 in der laufenden Saison. Der 38-Jährige führt damit die MLS-Torschützenliste an.
Luis Suárez sorgte per verwandeltem Foulelfmeter für das zwischenzeitliche 3:0 (83.), den Führungstreffer von Baltasar Rodriguez (43.) hatte Messi aufgelegt.
Bei den New Yorkern wurde der Ex-Salzburger Hannes Wolf in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.
