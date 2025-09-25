Vorteilswelt
Sieg in New York

Doppelpack! Messi schießt Miami in MLS-Play-offs

Fußball International
25.09.2025 08:42
Fußball-Superstar Lionel Messi hat mit zwei Toren und einer Vorlage den Play-off-Platz von Inter Miami in der Major League Soccer fixiert. Durch das 4:0 (1:0) beim New York City FC kann das Team des argentinischen Weltmeisters in der Eastern Conference mit 55 Punkten nicht mehr von einem der Ränge für die K.-o.-Runde verdrängt werden. 

Für Messi (74., 86.) waren es die Treffer 23 und 24 in der laufenden Saison. Der 38-Jährige führt damit die MLS-Torschützenliste an.

Luis Suárez sorgte per verwandeltem Foulelfmeter für das zwischenzeitliche 3:0 (83.), den Führungstreffer von Baltasar Rodriguez (43.) hatte Messi aufgelegt.

Bei den New Yorkern wurde der Ex-Salzburger Hannes Wolf in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

