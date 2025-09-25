Das erwarten Verbraucher vom digitalen Euro

Die wenigsten fühlen sich über digitalen Euro gut informiert

Gut 42 Prozent der befragten Erwachsenen und 51 Prozent der Jugendlichen haben nach eigenen Angaben noch nie vom digitalen Euro gehört. Und auch unter denjenigen, für die das Thema nicht neu ist, fühlen sich nur gut elf Prozent der 18- bis 74-Jährigen bzw. knapp neun Prozent der 14- bis 17-Jährigen gut informiert. Befragt wurden im Zeitraum 19. Mai bis 3. Juni dieses Jahres insgesamt 10.227 Menschen in zehn Euroländern, davon 1539 Jugendliche.