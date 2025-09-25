New York abseits der Skyline

Einreise 2025 grundsätzlich weiterhin mit ESTA (Aufenthalte von bis zu 90 Tagen) möglich (Visa Waiver Program).

Neu: Geschlecht wie in der Geburtsurkunde angeben. ESTA rechtzeitig beantragen & aktuelle Reisehinweise checken! (Außenministerium, US-Heimatschutz, CBP).

Mehr Infos: www.bmeia.gv.at

Tipp: Im Winterflugplan der Austrian Airlines gibt es bis zu elf wöchentliche Verbindungen nach New York.

Mehr Infos zu USA & New York:

www.visittheusa.com

www.nycgo.com