Sumann darf sich über Olympia-Bronze freuen!

„Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan!“

Aufgrund der Verwicklung von Ustjugow in den russischen Staatsdoping-Skandal der Winterspiele 2014 war Österreich mit Staffel-Mitglied Sumann schon im Teambewerb von Sotschi vom dritten auf den zweiten Rang vorgereiht worden. „Entscheidend ist, dass das System hartnäckig geblieben ist. Auch wenn es lange gedauert hat, ist es wichtig, das sauber zu Ende zu bringen. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan“, sagte Sumann, der inzwischen als Sportlicher Leiter Biathlon im ÖSV tätig ist. „Die Emotionen sind leider verloren gegangen, aber wir werden die Medaillen trotzdem gebührend nachfeiern.“