Ex-Weltmeister warnt

Drohen McLaren bald „schreckliche Situationen“?

Formel 1
18.09.2025 15:49
Wie gelingt es McLaren, mit dem heißen Titelkampf zwischen den beiden Team-Piloten umzugehen?
Wie gelingt es McLaren, mit dem heißen Titelkampf zwischen den beiden Team-Piloten umzugehen?(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS)

Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat McLaren vor einem intensiven Saisonfinale und „schrecklichen Situationen“ im Titelkampf gewarnt. Der Rennstall müsse sich nun auf verschiedene Szenarien vorbereiten, um nicht von den Ereignissen überrascht zu werden. 

„Ich denke, McLaren hat ein bisschen Glück gehabt, dass ihre beiden Fahrer noch keine richtigen Killer sind“, stellt Rosberg gegenüber Sky klar. Nur deshalb habe man bisher ganz brenzlige Situationen auf der Rennstrecke verhindern können. 

„Geht um einen Kindheitstraum“
Allerdings „liegt die Intensität noch vor uns“, warnt der Deutsche den Rennstall. Denn: „Es geht um den Kindheitstraum, der dort auf dem Spiel steht. Es ist so groß und sie werden jedes Wochenende kämpfen, also liegt noch viel Action vor uns.“ 

Nico Rosberg
Nico Rosberg(Bild: GEPA)

Was für Formel-1-Fans nach einem tollen Versprechen klingt, ist für McLaren eine gefährliche Situation. Dem Rennstall drohen „schreckliche Situationen“; so der ehemalige Weltmeister, der deshalb rät: „Sie sollten sich Zeit nehmen, um so viele mögliche Situationen wie möglich im Voraus zu planen und diese unter den Fahrern klar zu definieren.“ 

