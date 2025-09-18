Schwer verletzt! Bub (9) nach Pyro-Show im Spital

Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es im deutschen Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und 1860 München (2:1) gekommen. Nach einer Pyro-Show im Ostseestadion ist ein neunjähriger Bub mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.
Nach der Partie waren die alten Fluchtlichtmasken im Rahmen einer Pyro-Show ein letztes Mal eingeschalten worden, auch auf den Zuschauerrängen wurden Bengalos gezündet. „Dabei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens eine Person auf der Tribüne verletzt. Ein neunjähriger Junge musste mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht werden“, heißt es in einer Mitteilung der Rostocker Polizei.
Laut NDR sei eine brennende Fackel auf das Stadiondach geworfen worden, wo sie geschmolzen und in den Gästebereich gefallen sein soll. Dort habe sie neben dem Buben zwei weitere Zuschauer verletzt. Die Behörden leiteten ein Strafverfahren ein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.