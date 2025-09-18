Schwer verletzt! Bub (9) nach Pyro-Show im Spital

Nach der Partie waren die alten Fluchtlichtmasken im Rahmen einer Pyro-Show ein letztes Mal eingeschalten worden, auch auf den Zuschauerrängen wurden Bengalos gezündet. „Dabei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens eine Person auf der Tribüne verletzt. Ein neunjähriger Junge musste mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht werden“, heißt es in einer Mitteilung der Rostocker Polizei.