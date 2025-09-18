Vorteilswelt
Drama in Deutschland

Schwer verletzt! Bub (9) nach Pyro-Show im Spital

Fußball International
18.09.2025 10:52
Im Ostseestadion wurde ein neunjähriger Bub durch die Pyro-Show verletzt.
Im Ostseestadion wurde ein neunjähriger Bub durch die Pyro-Show verletzt.(Bild: X/sznappzen)

Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es im deutschen Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und 1860 München (2:1) gekommen. Nach einer Pyro-Show im Ostseestadion ist ein neunjähriger Bub mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. 

Nach der Partie waren die alten Fluchtlichtmasken im Rahmen einer Pyro-Show ein letztes Mal eingeschalten worden, auch auf den Zuschauerrängen wurden Bengalos gezündet. „Dabei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens eine Person auf der Tribüne verletzt. Ein neunjähriger Junge musste mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht werden“, heißt es in einer Mitteilung der Rostocker Polizei.

Laut NDR sei eine brennende Fackel auf das Stadiondach geworfen worden, wo sie geschmolzen und in den Gästebereich gefallen sein soll. Dort habe sie neben dem Buben zwei weitere Zuschauer verletzt. Die Behörden leiteten ein Strafverfahren ein.

Porträt von krone Sport
krone Sport
