Nader schockt mit 1500-m-Gold die britischen Stars

Gold-Serie beendet

In der zweiten Laufentscheidung des Tages setzte sich Faith Cherotich aus Kenia über 3000 m Hindernis in 8:51,59 durch. Die 21-Jährige, zweimal Siegerin des Diamond-League-Finales und im Vorjahr Olympia-Dritte, beendete damit auch den Erfolgslauf von Winfred Yavi. Die aus Kenia stammende, seit 2016 für Bahrain startende Yavi hatte zuletzt bei den Spielen in Paris und bei der WM 2023 in Budapest Hindernis-Gold gewonnen. Diesmal musste sie sich mit Silber (8:56,46) zufriedengeben.