Bad Waltersdorf lädt zum Tennis-Großkampftag

Regen machte heute der Tennis-Action bei den LAYJET OPEN im Sportaktivpark in Bad Waltersdorf einen Strich durch die Rechnung. Am Mittwoch folgt aber die volle Dosis Top-Tennis mit zahlreichen österreichischen Assen!
Der Wettergott hatte am Dienstag kein Erbarmen mit den LAYJET OPEN im Sportaktivpark in Bad Waltersdorf. Schon in der Früh öffnete der Himmel seine Schleusen, konnte keine einzige Tennis-Partie durchgepeitscht werden.
An ein Fiasko wie letztes Jahr, als das Schlechtwetter während Davis Cup und Challenger-Turnier zum ständigen Begleiter wurde, muss man aber nicht denken: Ab heute geht die Sonne im Thermen- und Vulkanland auf, steht einem wahren „Super-Mittwoch“ (ab 10 Uhr) auf vier Plätzen nichts im Wege.
Volle Action auf vier Courts
„Wir werden statt auf drei auf vier Plätzen spielen, um so rasch wie möglich wieder in den Zeitplan zu kommen“, sagt Veranstalter und Turnierdirektor Sascha Freitag. „Aber wir haben genügend Luft, am Donnerstag haben wir alles wieder aufgeholt.“
Dann sind hoffentlich noch so viele Österreicher wie möglich im Einzel dabei. Darum kämpfen Joel Schwärzler (ab 10 Uhr), Davis-Cup-Held Lukas Neumayer (nicht vor 14 Uhr) sowie das Steirer-Ass Sebastian Sorger (zweites Match nach 14 Uhr) bei seinem Karriere-Highlight auf dem Center Court. Auf Court 1 (zweites Spiel nach 10) kann sich auch noch Dennis Novak, Waltersdorf-Finalist des Vorjahres, für die zweite Runde qualifizieren.
