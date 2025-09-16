Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Super-Mittwoch

Bad Waltersdorf lädt zum Tennis-Großkampftag

Sport-Nachrichten
16.09.2025 19:33
Nach dem gewonnenen Davis Cup in Ungarn will Lukas Neumayer in der Steiermark zuschlagen.
Nach dem gewonnenen Davis Cup in Ungarn will Lukas Neumayer in der Steiermark zuschlagen.(Bild: GEPA)

Regen machte heute der Tennis-Action bei den LAYJET OPEN im Sportaktivpark in Bad Waltersdorf einen Strich durch die Rechnung. Am Mittwoch folgt aber die volle Dosis Top-Tennis mit zahlreichen österreichischen Assen!

0 Kommentare

Der Wettergott hatte am Dienstag kein Erbarmen mit den LAYJET OPEN im Sportaktivpark in Bad Waltersdorf. Schon in der Früh öffnete der Himmel seine Schleusen, konnte keine einzige Tennis-Partie durchgepeitscht werden.

An ein Fiasko wie letztes Jahr, als das Schlechtwetter während Davis Cup und Challenger-Turnier zum ständigen Begleiter wurde, muss man aber nicht denken: Ab heute geht die Sonne im Thermen- und Vulkanland auf, steht einem wahren „Super-Mittwoch“ (ab 10 Uhr) auf vier Plätzen nichts im Wege.

Volle Action auf vier Courts
„Wir werden statt auf drei auf vier Plätzen spielen, um so rasch wie möglich wieder in den Zeitplan zu kommen“, sagt Veranstalter und Turnierdirektor Sascha Freitag. „Aber wir haben genügend Luft, am Donnerstag haben wir alles wieder aufgeholt.“

Dann sind hoffentlich noch so viele Österreicher wie möglich im Einzel dabei. Darum kämpfen Joel Schwärzler (ab 10 Uhr), Davis-Cup-Held Lukas Neumayer (nicht vor 14 Uhr) sowie das Steirer-Ass Sebastian Sorger (zweites Match nach 14 Uhr) bei seinem Karriere-Highlight auf dem Center Court. Auf Court 1 (zweites Spiel nach 10) kann sich auch noch Dennis Novak, Waltersdorf-Finalist des Vorjahres, für die zweite Runde qualifizieren.

Porträt von Michael Höller
Michael Höller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
122.137 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.758 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.669 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2909 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1705 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1634 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Sport-Nachrichten
Super-Mittwoch
Bad Waltersdorf lädt zum Tennis-Großkampftag
Krone Plus Logo
Cup-Hit auf Krone.TV
Sturm: Ohne Stammspieler – aber mit gutem Omen
Elsneg tritt ab
Knalleffekt! GAK-Sportchef wirft das Handtuch
Krone Plus Logo
Spiel der Runde
Abflug! Störche flattern wieder Richtung Aufstieg
Krone Plus Logo
Immer mehr Aderlass
Sturms „Rucksack“ erhielt zuletzt Gewicht dazu

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf