Bad Waltersdorf lädt zum Tennis-Großkampftag

Dann sind hoffentlich noch so viele Österreicher wie möglich im Einzel dabei. Darum kämpfen Joel Schwärzler (ab 10 Uhr), Davis-Cup-Held Lukas Neumayer (nicht vor 14 Uhr) sowie das Steirer-Ass Sebastian Sorger (zweites Match nach 14 Uhr) bei seinem Karriere-Highlight auf dem Center Court. Auf Court 1 (zweites Spiel nach 10) kann sich auch noch Dennis Novak, Waltersdorf-Finalist des Vorjahres, für die zweite Runde qualifizieren.