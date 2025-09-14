Fans aufgepasst: Für den Hit gibt es noch Karten!

Sturm gegen die Austria ist der große Schlager dieser Bundesligarunde. Um 17 Uhr wird in Graz-Liebenau angepfiffen. Erfreuliche Nachrichten gibt es jetzt für die Sturm-Anhänger: Für das Duell gegen die Violetten, die Sturm letzte Saison nie bezwingen konnte, sind doch noch Karten verfügbar.
Kurzentschlossene Sturm-Anhänger haben die Chance, den Kracher zwischen dem Meister und den Veilchen live im Stadion mitzuerleben. Der eigentlich seit Tagen ausverkauft war. Aber jetzt gibt es doch Karten. Der Grund: Die Gäste aus Wien benötigen nicht so viele Karten. „Die Austria hat kurzfristig einen Teil ihrer Tickets zurückgegeben, der jetzt für uns im Verkauf ist, online und an den Stadionkassen“, teilt Sturm mit. Also, ab ins Stadion! Ab 17 Uhr rollt der Ball.
