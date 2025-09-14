Fans aufgepasst: Für den Hit gibt es noch Karten!

Kurzentschlossene Sturm-Anhänger haben die Chance, den Kracher zwischen dem Meister und den Veilchen live im Stadion mitzuerleben. Der eigentlich seit Tagen ausverkauft war. Aber jetzt gibt es doch Karten. Der Grund: Die Gäste aus Wien benötigen nicht so viele Karten. „Die Austria hat kurzfristig einen Teil ihrer Tickets zurückgegeben, der jetzt für uns im Verkauf ist, online und an den Stadionkassen“, teilt Sturm mit. Also, ab ins Stadion! Ab 17 Uhr rollt der Ball.