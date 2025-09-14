Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahndung nach Flucht

Bewohnerin stand plötzlich Einbrecher gegenüber

Tirol
14.09.2025 14:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Holl Reinhard)

Schreck für eine Hausbewohnerin am Sonntagvormittag in Absam im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Sie ertappte mehrere Einbrecher in flagranti. Bevor die Polizei eintraf, konnten die Täter fliehen. Nun veröffentlicht die Exekutive eine Beschreibung und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. 

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Einbruch im Absamer Ortsteil Eichat unweit der Volksschule. Die Polizei geht anhand von Zeugenangaben davon aus, dass sich die Einbrecher rund eine Stunde lang in dem Einfamilienhaus aufgehalten haben dürften, bevor einer von ihnen plötzlich der Hausbewohnerin gegenüberstand.

Die Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Wenig später traf die Polizei ein, eine sofort eingeleitete Fahndung brachte aber keine Ergebnisse. Nach ihren Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Einbrecher in Richtung Nord-Osten geflüchtet sind – in Richtung der Absamer Felder bzw. Weißenbach, oder auch über die Fußgängerbrücke nach Mils. 

Zitat Icon

Die Täterschaft konnte vermutlich kurz vor Eintreffen der Streifen flüchten.

Die Polizei in einer Aussendung

Personenbeschreibung veröffentlicht
Wer in diesen Bereichen am Sonntag zwischen 8 und 11 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Diese veröffentlichten auch eine Beschreibung jenes Täters, den die Bewohnerin gesehen hat. Der Mann war rund 1,90 Meter groß und schlank, trug kurze schwarze Haare und dürfte ausländischer – möglicherweise arabischer – Abstammung sein. Es wird vermutet, dass die Einbrecher insgesamt zu zweit oder zu dritt vor Ort waren. 

Wer Angaben machen kann, die zur Klärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol zu melden. Telefonnummer: 059133/7110

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
188.376 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
141.620 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
123.453 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3559 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2329 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1837 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf