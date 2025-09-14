Bewohnerin stand plötzlich Einbrecher gegenüber

Die Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Wenig später traf die Polizei ein, eine sofort eingeleitete Fahndung brachte aber keine Ergebnisse. Nach ihren Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Einbrecher in Richtung Nord-Osten geflüchtet sind – in Richtung der Absamer Felder bzw. Weißenbach, oder auch über die Fußgängerbrücke nach Mils.