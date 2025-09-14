Bewohnerin stand plötzlich Einbrecher gegenüber

Schreck für eine Hausbewohnerin am Sonntagvormittag in Absam im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Sie ertappte mehrere Einbrecher in flagranti. Bevor die Polizei eintraf, konnten die Täter fliehen. Nun veröffentlicht die Exekutive eine Beschreibung und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.
Ereignet hat sich der Einbruch im Absamer Ortsteil Eichat unweit der Volksschule. Die Polizei geht anhand von Zeugenangaben davon aus, dass sich die Einbrecher rund eine Stunde lang in dem Einfamilienhaus aufgehalten haben dürften, bevor einer von ihnen plötzlich der Hausbewohnerin gegenüberstand.
Die Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Wenig später traf die Polizei ein, eine sofort eingeleitete Fahndung brachte aber keine Ergebnisse. Nach ihren Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Einbrecher in Richtung Nord-Osten geflüchtet sind – in Richtung der Absamer Felder bzw. Weißenbach, oder auch über die Fußgängerbrücke nach Mils.
Die Täterschaft konnte vermutlich kurz vor Eintreffen der Streifen flüchten.
Die Polizei in einer Aussendung
Personenbeschreibung veröffentlicht
Wer in diesen Bereichen am Sonntag zwischen 8 und 11 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.
Diese veröffentlichten auch eine Beschreibung jenes Täters, den die Bewohnerin gesehen hat. Der Mann war rund 1,90 Meter groß und schlank, trug kurze schwarze Haare und dürfte ausländischer – möglicherweise arabischer – Abstammung sein. Es wird vermutet, dass die Einbrecher insgesamt zu zweit oder zu dritt vor Ort waren.
Wer Angaben machen kann, die zur Klärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol zu melden. Telefonnummer: 059133/7110
