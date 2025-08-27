Barca-Star Yamal macht seine neue Liebe offiziell

Seit Monaten wird über eine mögliche Liebesbeziehung von Spaniens Superstar mit der argentinischen Sängerin Nicki spekuliert. Jetzt hat der Barca-Kicker dem Rätselraten selbst ein Ende gesetzt und pünktlich zu ihrem 25. Geburtstag ein gemeinsames Foto auf seinen sozialen Kanälen veröffentlicht – inklusive des Kommentars: „Ich bin vergeben!“