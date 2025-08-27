Barca-Star Yamal macht seine neue Liebe offiziell

Nun ist es offiziell! Barcelona-Star Lamine Yamal und Sängerin Nicki Nicole sind ein Paar.
Seit Monaten wird über eine mögliche Liebesbeziehung von Spaniens Superstar mit der argentinischen Sängerin Nicki spekuliert. Jetzt hat der Barca-Kicker dem Rätselraten selbst ein Ende gesetzt und pünktlich zu ihrem 25. Geburtstag ein gemeinsames Foto auf seinen sozialen Kanälen veröffentlicht – inklusive des Kommentars: „Ich bin vergeben!“
Messi und Alcaraz sind Fans
Doch wer ist die neue Flamme an der Seite des spanischen Primgeigers? Nicole Denise Cucco, so ihr bürgerlicher Name, ist Argentinierin und in spanischsprachigen Ländern ein Superstar.
Auf Instagram hat sie knapp 22 Millionen Follower. Sogar Lionel Messi und Carlos Alcaraz folgen der Sängerin, die 2019 mit dem Song „Bzrp Music Sessions, Vol. 13“ bekannt wurde und 2022 auch ein Lied mit Christina Aguilera veröffentlichte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.