Beim Abbiegen Auto übersehen: Zwei Verletzte!

Skandal! Vereinsboss streckte den Schiri nieder
Anzeige erstattet
Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Scharnitz in Tirol! Zwei Autos waren zusammengekracht. Ein Deutscher (75) dürfte beim Abbiegen den Wagen eines Landsmanns (82) übersehen haben.
Zum Unfall kam es gegen 12.15 Uhr. Im Bereich der Ein- und Ausfahrt Scharnitz Süd krachten die beiden Fahrzeuge zusammen. Ein 75-jähriger deutscher Lenker hatte offenbar beim Abbiegen auf die Seefelder Straße das Auto eines 82-jährigen Deutschen übersehen.
Beifahrerin in Klinik nach Garmisch gebracht
„Bei dem Unfall zog sich der 82-Jährige leichte Verletzungen zu“, heißt es seitens der Polizei. Eine 77-jährige deutsche Beifahrerin musste in die Klinik nach Garmisch-Partenkirchen gebracht werden. Die B177 war während der Aufräumarbeiten gesperrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.