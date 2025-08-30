Beim Abbiegen Auto übersehen: Zwei Verletzte!

Beifahrerin in Klinik nach Garmisch gebracht

„Bei dem Unfall zog sich der 82-Jährige leichte Verletzungen zu“, heißt es seitens der Polizei. Eine 77-jährige deutsche Beifahrerin musste in die Klinik nach Garmisch-Partenkirchen gebracht werden. Die B177 war während der Aufräumarbeiten gesperrt.