Bizarrer Ausraster: Saftige Strafe für Medwedew!

Medwedew rastete aus

Was war passiert? Medwedew hatte gegen den Franzosen Benjamin Bonzi beim Stand von 3:6, 5:7 und 4:5 Matchball gegen sich, als der Aufreger im Erstrundenmatch passierte. Nach dem ersten verschlagenen Aufschlag Bonzis störte ein Fotograf die Partie, indem dieser auf den Platz lief. Schiedsrichter Greg Allensworth entschied auf Wiederholung des ersten Aufschlags. Medwedew rastete aus – und verlor am Ende das Match in fünf Sätzen.