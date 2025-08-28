Vorteilswelt
Nerven völlig verloren

Bizarrer Ausraster: Saftige Strafe für Medwedew!

Tennis
28.08.2025 05:39

Daniil Medwedew verlor völlig die Nerven.(Bild: AFP/ELSA)

Daniil Medwedew wird zur Kasse gebeten: Russlands Tennis-Star muss nach seinem bizarren Ausraster bei den US Open eine Geldstrafe in Höhe von 42.500 US-Dollar (ca. 36.000 Euro) zahlen!

30.000 US-Dollar (knapp 26.000 Euro) muss Medwedew wegen unsportlichen Verhaltens zahlen, wie die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in New York mitteilten. Hinzu kommen 12.500 US-Dollar, weil er nach dem Ende des Matches seinen Schläger zerhackte. In Summe entspricht das mehr als einem Drittel des Preisgelds in Höhe von 110.000 US-Dollar, das Medwedew für die erste Runde erhielt.

Hier die Aufreger-Szene im Video:

Medwedew rastete aus
Was war passiert? Medwedew hatte gegen den Franzosen Benjamin Bonzi beim Stand von 3:6, 5:7 und 4:5 Matchball gegen sich, als der Aufreger im Erstrundenmatch passierte. Nach dem ersten verschlagenen Aufschlag Bonzis störte ein Fotograf die Partie, indem dieser auf den Platz lief. Schiedsrichter Greg Allensworth entschied auf Wiederholung des ersten Aufschlags. Medwedew rastete aus – und verlor am Ende das Match in fünf Sätzen.

Schiedsrichter beschimpft
„Leute, er will gehen, er wird pro Spiel bezahlt, nicht pro Stunde“, schimpfte Medwedew unter anderem über den Schiedsrichter und heizte das Publikum an. Die Partie musste minutenlang unterbrochen werden. Anschließend meinte Medwedew, er habe „nichts Schlimmes“ gemacht. Sein Wutausbruch hat nun jedoch Folgen …

