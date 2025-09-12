Regelblutung auch noch nach den Wechseljahren?

Univ.-Prof. Dr. Doris Maria Gruber, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Wien: Der Satz „Sie sind mit dem Wechsel schon fertig oder durch“ wird immer wieder gesagt. Grundsätzlich gibt es ein Ende des Wechsels, aber dieses ist für jede Frau zu einem anderen Zeitpunkt. Die monatliche Blutung kann ein Hinweis dafür sein, dass dem noch nicht ganz so ist. Blutungen jenseits des 50. Lebensjahres können von selbst noch (fast) regelmäßig auftreten, wie bei Frau S. oder unter einer Hormonersatztherapie vorkommen.