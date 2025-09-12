Vorteilswelt
Regelblutung auch noch nach den Wechseljahren?

Gesund
12.09.2025 06:00
Auch mit über 55 Jahren kann es noch zu Menstruationsblutungen kommen.
Auch mit über 55 Jahren kann es noch zu Menstruationsblutungen kommen.(Bild: zinkevych/stock.adobe.com)

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Sonja F. (55): Mir wurde gesagt, mein Wechsel ist schon fertig, aber ich habe immer noch Regelblutungen. Ist das unbedenklich?

Univ.-Prof. Dr. Doris Maria Gruber, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Wien: Der Satz „Sie sind mit dem Wechsel schon fertig oder durch“ wird immer wieder gesagt. Grundsätzlich gibt es ein Ende des Wechsels, aber dieses ist für jede Frau zu einem anderen Zeitpunkt. Die monatliche Blutung kann ein Hinweis dafür sein, dass dem noch nicht ganz so ist. Blutungen jenseits des 50. Lebensjahres können von selbst noch (fast) regelmäßig auftreten, wie bei Frau S. oder unter einer Hormonersatztherapie vorkommen.

Ein Ultraschalluntersuchung der Gebärmutter und der Eierstöcke kann einen weiteren Hinweis für das Ende des Wechsels liefern, aber auch die Messung der Hormonparameter im Blut. In Zusammenschau mit diesen Ergebnissen und unter Berücksichtigung des Alters lässt sich meist sehr sicher eine Auskunft über das Stadium des Klimakteriums tätigen.

