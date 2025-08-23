Grazer LKH von Bauarbeiten vor Haustür überrascht

Direkt vor dem größten steirischen Krankenhaus in Graz startet am Montag eine Baustelle. Pikant: Das Spital hat die Information erst vor wenigen Tagen erhalten. Nun soll sogar die Betriebsfeuerwehr unterstützen, damit kein Verkehrschaos entsteht.
Kommenden Montag starten in Graz die Vorarbeiten zum zweigleisigen Streckenausbau der Straßenbahnlinie 1 nach Mariatrost. Es werden unter anderem Fernwärme- und Wasserleitungen sowie Gehwege erneuert. Große Auswirkungen hat dies auch auf das Universitätsklinikum. Im Bereich der LKH-Einfahrt in der Hilmteichstraße werden nämlich bis 31. Oktober umfangreiche Arbeiten durchgeführt.
Deshalb ist die Ausfahrt aus dem Krankenhaus in dieser Zeit ausschließlich in Richtung Leonhardplatz möglich – die Zufahrt soll aber stets aus beiden Richtungen erfolgen können. Um den Verkehrsfluss zu unterstützen, wird die Betriebsfeuerwehr des Krankenhauses in den ersten Tagen und danach bei Bedarf vor Ort sein.
„Konkrete Informationen erst Mitte dieser Woche“
„Alle Bauarbeiten werden von der Stadt Graz durchgeführt und liegen daher nicht in der Verantwortung des Uniklinikums. Die konkreten Informationen über die damit verbundenen Einschränkungen sind erst Mitte dieser Woche an uns gegangen“, zeigte man sich gestern im LKH irritiert. Die Zu- und Abfahrt für Einsatzfahrzeuge sei aber, wie betont wird, in jedem Fall gesichert.
