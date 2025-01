Skandal-Schiedsrichter outet sich unter Tränen

In den vergangenen Monaten hatte Coote immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt. So tauchte etwa ein Clip auf, in dem er sich verächtlich über den früheren Liverpooler Trainer Jürgen Klopp geäußert hatte. Zudem kursierte ein weiteres Video, in dem er zu sehen ist, wie er während der EM 2024 Kokain geschnupft hatte.