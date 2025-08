Heute ist Tag der Wahrheit für Sturm

Heute Mittag ist der Tag der Wahrheit für Sturm. In Nyon steigt um 13 Uhr die Auslosung des Champions-League-Playoffs. Von den Schwarzen ist Bruno Hütter in der Schweiz vor Ort. Gespielt werden die zwei Playoff-Duelle am 19./20. bzw. 26./27. August. „Wenn du in die Champions League kommen willst, dann wartet schon im Playoff ein guter Gegner. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, vorher stehen zwei Meisterschaftsspiele auf dem Programm. Wir werden im Training weiter Gas geben, damit wir für die letzte Quali-Hürde vor der Champions League gerüstet sind“, sagt Sturm-Trainer Jürgen Säumel.