Die kleine Botin gönnt dem Sommer Pause

Für uns Menschen sind kühlere Nächte und weniger Hitze am Tag dem Wohlbefinden zuträglich, wir schlafen besser und sind ausgeruhter, wenn es draußen nicht überhitzt. Eine Pause vom Dauerschwitzen, von der Erwartung, jeden Tag am See zu verbringen oder von einem Ausflug zum nächsten zu hetzen. Für Familien kann das bedeuten: mehr Zeit zu Hause, mehr Ruhe, mehr Raum für kleine Dinge: Für ein Kochprojekt in der Küche (wir kochen Marmelade ein), für ein selbstgebasteltes Spiel oder Deko fürs Kinderzimmer.