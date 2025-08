Bucher im Delfin-Finale ++ Wiener Klubs in Runde 3

Rapid und die Austria stehen in der dritten Conference Qualifikationsrunde, Simon Bucher schafft den Sprung ins Finale bei der Schwimm-Weltmeisterschaft und Max Verstappen steht vor seinem 200. Formel 1 Grand Prix – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 1. August.