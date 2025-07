Megaprojekt samt Sky-Bar um 110 Millionen Euro

Ein Großprojekt entsteht derzeit in Kirchbichl. Dort wird am sogenannten „HorizonQuarter“ gearbeitet. Unlängst erfolgte der Spatenstich auf dem ehemaligen Gelände der Perlmooser-Zementwerke. Stolze 110 Millionen Euro investiert die BlackHorizon Group in das Projekt. Bereits im Jahr 2020 wurde das Grundstück gekauft, 2021 und 2022 wurden die alten Zementwerke abgerissen.